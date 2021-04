“Afecta a mi persona”: Paty Manterola se defiende de la serie de Luis Miguel

Redacción

Ciudad de México.-No a todos les gusta Luis Miguel la serie y así lo manifiestan algunas cantantes.

Algo que está causando revuelo en la actualidad es el lanzamiento de los nuevos capítulos de “Luis Miguel: la serie”; cada domingo todos esperan la reacción de los implicados en la vida del cantante. Ahora fue el turno de Patty Manterola, quien se vio afectada por el más reciente episodio.

Al respecto, durante el tercer capítulo titulado “Suave” aparece un personaje llamado Paola Montero; pronto muchas personas se preguntaron si se trataba de Patricia Manterola o Pilar Montenegro, y es que las referencias sobre esta aparición no se pueden negar.

Al respecto, en el capítulo se puede escuchar una referencia a la mujer que canta “Everybody Loves Banana”, además de que el vestuario que utiliza es muy similar a los que la ex Garibaldi presumía en el escenario durante las presentaciones de la popular agrupación noventera.

Así reaccionó Patricia Manterola a su aparición en la serie de Luis Miguel

Molesta e inconforme por la manera en la que plasmaron a su persona, Patty Manterola lanzó un comunicado vía redes sociales donde aclaró que ella intentó ponerse en contacto con la producción de “Luis Miguel: la serie”, pero sin éxito alguno, pues no han obtenido respuesta.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi. Categóricamente les digo (…) que si están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años”, expresó la ex Garibaldi por medio de sus redes sociales.

Y no es la primera ocasión en la que un personaje que formó parte de la vida del cantante termina plasmado de manera errónea; sin embargo, hay que recordar que aunque es una serie biográfica, también hay una gran carga de ficción que el mismo cantante aprobó previo al lanzamiento de la serie.

“(Este tratamiento) afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, expresó la bella mujer.

En 2017 la cantante compartió que sí rechazó en alguna ocasión al cantante pues en esa época sostenía una relación con su compañero Xavier Ortiz, pero años después, tras romper con él, tuvo algunas salidas esporádicas con “El Sol de México”.

Con información de Radio Fórmula