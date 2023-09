Aerosmith pospone fechas de su gira por problemas de salud de Steven Tyler

Reacción

EU.-La agrupación Aerosmith se encuentra ofreciendo conciertos como parte de su gira de despedida, pero seis de ellos fueron reprogramados luego de que el cantante Steven Tyler sufriera daños en sus cuerdas vocales.

En un comunicado en redes sociales dieron a conocer las nuevas fechas en Detroit, Chicago, Washington, Toronto, Carolina del Norte y Cleveland, que serán entre enero y febrero de 2024. El ‘Peace Out: The Farewell Tour’ comenzó el 2 de septiembre en el Wells Fargo Center de Filadelfia, por lo que la noticia llega luego de solamente 3 fechas.

“Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días”, escribieron sobre la salud de Tyler, de 75 años.

“Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el show del sábado que me provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder regresar y brindarles la actuación que se merecen”, añadió.

Esta no es la primera vez que padece de un problema en la garganta, pues en 2006 se sometió a una cirugía para corregir un vaso sanguíneo por medio de un láser.

Steven Tyler sufrió una hemorragia tras un problema en las cuerdas vocales. (Foto: Instagram @aerosmith)

¿Por qué otros problemas se ha pospuesto la gira de Aerosmith?

A mediados de 2022 también suspendieron su residencia en Las Vegas luego de que el intérprete de ‘Dream on’ ingresara voluntariamente a un programa para tratar una adicción.

“Después de una cirugía de pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó y entró voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”, explicaron entonces vía People.

Después fue el propio Tyler quien aseguró que tampoco podría tocar en diciembre por recomendación de los especialistas que le aconsejaron tomarse tiempo para descansar. Estas 40 fechas en Estados Unidos marcan su celebración de su 50 aniversario.

Con información de El Financiero