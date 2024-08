Aeropuerto de Aguascalientes cuentas con protocolos y tecnologías para detección de explosivos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El aeropuerto internacional de Aguascalientes, Jesús Terán Peredo, cuenta con los protocolos y la tecnología necesarias para la detección de explosivos, aseguró su administrador, Petros Davutakis.

Cuestionado sobre un incidente la semana pasada en el aeropuerto de Guadalajara por una amenaza de bomba, el directivo mencionó que como Grupo Aeroportuario del Pacífico se invierten cantidades muy fuertes en dispositivos de ultimas generación capaces de detectar cualquier aparato explosivo.

“La verdad es que para ingresar algún dispositivo al aeropuerto es un tema casi imposible con toda la tecnología de punta que se tiene”.

-¿Se han tenido amenazas de bomba aquí en el aeropuerto?

-No ninguna.

-¿En cuánto tiempo?

-De lo que tengo información de cinco años no hemos tenido nada y te digo que hemos mejorado nuestra infraestructura y el tema es que no haya.