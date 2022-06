Advierten sobre psicólogos que ofrecen consultas sin preparación en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La presidenta del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes, Alejandra Sandoval Maciel, comentó que se han detectado profesionales que brindan sus servicios sin haber concluido con todos los estudios necesarios para ayudar a la población.

En entrevista, explicó que no se trata de profesionales sin licenciaturas terminadas, sino de personas que concluyeron los estudios básicos de la materia, pero que no cuentan con alguna especialización.

“Más que una persona que no tiene el certificado, es más bien prácticas para las que no están todavía listos. Una persona que termina su grado de licenciatura tiene que especializarse en psicología clínica, hacer los posgrados necesarios para especializarse en el área, por ejemplo”.

Mencionó que si bien no es una situación que se detecte de manera frecuente en el estado, sí es una de las situaciones que más resaltan entre el gremio, por lo que el colegio ha tenido que intervenir para tratar de regularizar a sus compañeros.

“Afortunadamente no es muy frecuente, aunque sí nos han llegado este tipo de denuncias que nos hacen llegar la población y las atendemos, haciendo como una solicitud a la persona para que se regularice en los trámites necesarios, pero no es muy frecuente”

Ante ello, Sandoval Maciel recomendó a la población que busca la atención de un psicólogo o psicóloga que verifiquen su documentación y constaten que cuenta con los conocimientos necesarios para auxiliarlos.

“La recomendación es que pueden acercarse al colegio, nosotros aquí tenemos el directorio y podemos ofrecer las opciones de acuerdo a las necesidades de las personas. También pueden acercarse a las instituciones públicas que ya tienen a sus psicólogos”, finalizó.