Advierten sobre nuevo decreto para comercios de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El próximo lunes se podría dar a conocer un nuevo decreto sanitario para la entidad debido al incumplimiento de las medidas de prevención por parte de los comercios, así como por la alza de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones por Covid-19, advirtió el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Indicó que la instrucción de la elaboración de un nuevo decreto ya fue recibida por el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, por lo que la situación ya se estará presentando a los representantes municipales de Aguascalientes.

“Hoy se dio la decisión para que el secretario Juan Manuel Flores Femat empiece a analizar un nuevo decreto, lo tendrá que trabajar en conjunto con los alcaldes, que necesito mayor compromiso de ellos (…) habrá un análisis para que el lunes se pueda informar un posible nuevo decreto”, comentó este jueves.

En conferencia de prensa virtual, el gobernador señaló que esta decisión viene tras el relajamiento de la población y de los comerciantes ante el coronavirus, por lo que se necesita de una mayor participación de los alcaldes y alcaldesas, ya que aseguró, ya hay algunos que también se relajaron con el manejo de la pandemia.

En este mismo sentido, apuntó que temas como el control de aforo o el seguimiento de las medidas de prevención dentro de los comercios es tarea de todos y que no se puede dejar únicamente en manos de la Guardia Sanitaria.

“La Guardia Sanitaria hace su chamba y lo he dicho una y mil veces aquí, sobre todo en la capital, no puede la Guardia Sanitaria sola, en realidad para controlar los aforos y los horarios que estaban establecidos, no es suficiente la Guardia Sanitaria”

Por último, Orozco Sandoval adelantó que este nuevo decreto contempla que los miembros de la Guardia Sanitaria estén acompañados por elementos de la Policía Estatal, con la intención de que realmente se cumplan los protocolos sanitarios en todos los espacios.