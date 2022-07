Advierten sobre extorsiones a través de aplicaciones de préstamos exprés

Redacción

En México, son cada vez más las personas que son extorsionadas a través de aplicaciones de préstamos exprés. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Uusarios de Servicios Financieros (Condusef), 33 mil personas han sido víctima de este delito en el primer semestre del 2022.

Estas aplicaciones son descargables y permiten que los extorsionadores obtengan datos de sus víctimas para poder amenazarlas con tal de que devuelvan el dinero prestado, con intereses altísimos.

Las apps envían el dinero solicitado en menos de 24 horas, y son los mismos usuarios quienes permiten este delito, al no leer los términos y condiciones que se establecen.

Una vez instaladas, las aplicaciones de los llamados “montadeudas” solicitan permisos para acceder datos personales del teléfono como la lista de contactos, registro de llamadas, galerías de fotos y documentos guardados.

Las aplicaciones también solicitan fotos de la INE, pasaporte o CURP, la cuenta bancaria y acta de nacimiento. Aunque se hace el envío de dinero casi de inmediato, se cobra una comisión por el uso de la app y se piden intereses de hasta el 500%.

Al tercer día de la solicitud, los extorsionadores comienzan a “exhibir” a los usuarios en redes sociales y los señalan como supuestos defraudadores. También amenazan a los contactos de las víctimas para orillarlos a pagar la deuda.

Las autoridades calculan que actualmente existen unas 130 aplicaciones de esta naturaleza, las cuales llegan a los clientes a través de publicidad en las redes sociales.

El Consejo Ciudadano identifica a varias aplicaciones con reportes, entre ellas están:

Envía dinero, Crédito lana, Cash money, Viva Crédito, Easy credit, Credit mex, Justo crédito, Creditya, Pay, Crediti, Tepresto, Lana plus, Ok crédito, Rapi crédito, Cash cash, Fast cash, Lana plus, To cash, Doy préstamo, Credito inmediato, Credimax, Maxcredito, Cash al instante, entre otras más.

Con información de Infobae