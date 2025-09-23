Advierten sanciones a empresas que incumplen entrega de medicamentos

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que varias empresas proveedoras de medicamentos tienen un plazo límite este mes para cumplir con sus contratos, de lo contrario enfrentarán sanciones, incluida la inhabilitación para vender al gobierno.

“Se inhabilitan, ya no podrán venderle al gobierno, y las sanciones correspondientes que lleva el contrato”, enfatizó la mandataria.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que algunas farmacéuticas no han entregado millones de piezas de medicamentos e insumos médicos y que es necesario “seguir empujando” para garantizar el abasto.

En el informe presentado, Clark destacó avances en la distribución: en agosto de 2025 se recibieron 186 millones de piezas, casi 2.5 veces más que en mayo. Hasta el 18 de septiembre, se habían recibido 97 millones de piezas adicionales, mientras que otras 107 millones están en proceso de entrega a hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Entre las empresas señaladas por incumplimiento se encuentran:

Bioxintegral Servicios, Productos Farmacéuticos, Comercializadora Ucin, Distribuidora de Consumibles Médicos Cr, Abastecedora Higiénica de Sonora, Global Business Group, Médica Polaris, Labco Soluciones Médicas, Discalab, Grupo Médico Castro Díaz SC, Gelpharma, Puerta del Sol Capital, Medical Recovery, Sun Pharma de México, Sanabri, Maderie, Esteripharma, Grupo Farmacéutico Totalfarma, Impulso Integral Popular, Impulsora de Material Hospitalario, Laboratorios Eurofarma de México, Equipos de Biomedicina de México, Proveedora Gama Medical Service, Endomedica, Surtidora Médica de Occidente, Accord Farma, Zurich Pharma, Laboratorios Pisa, Oncológicos Zeux Lifesciences, Novag Infancia y Amarox Pharma SA de CV.

Sheinbaum subrayó que el gobierno dará seguimiento estricto a los proveedores y reiteró que el objetivo es garantizar que los medicamentos e insumos lleguen de manera oportuna a los hospitales del país, evitando afectaciones a la atención médica de la población.