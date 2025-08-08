Advierten riesgos legales por conversaciones con ChatGPT

Redacción

Las conversaciones mantenidas con ChatGPT podrían ser utilizadas como prueba en procesos judiciales si así lo exige una autoridad, advirtió Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en un reciente episodio del pódcast This Past Weekend. La declaración reaviva el debate sobre la privacidad en plataformas tecnológicas y expone los límites legales de la confidencialidad en la era de la inteligencia artificial.

“Si hablas sobre tus cosas más sensibles con el chat y luego hay una demanda, podríamos estar obligados a entregar eso”, afirmó Altman, al señalar que OpenAI almacena datos de usuarios, incluidas las conversaciones, para cumplir con sus obligaciones legales.

La compañía procesa más de 2,500 millones de consultas diarias, y su política de privacidad establece que la información recopilada puede ser proporcionada a autoridades judiciales si se emite una orden formal, replicando escenarios similares a los vividos por Amazon con dispositivos Echo en investigaciones por homicidio en Estados Unidos.

El abogado especializado en derecho tecnológico Samuel Parra explicó, citado por El Confidencial, que “una conversación con ChatGPT puede ser objeto de solicitud por parte de la autoridad judicial, al igual que puede serlo una conversación en Instagram o un correo electrónico”. En países como España, advirtió, los compromisos de confidencialidad de las empresas no prevalecen sobre el deber de colaborar con la justicia.

Los registros de las plataformas digitales han sido clave en procesos penales y civiles. El caso del asesinato de Victor Collins en Arkansas marcó un precedente al obligar a Amazon a entregar grabaciones de voz. En New Hampshire, otra investigación por homicidio derivó en una orden similar.

Altman también advirtió sobre un riesgo creciente: la dependencia emocional de los usuarios con los asistentes virtuales. “Hay gente joven que reconoce que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo sin contarle a ChatGPT, me conoce a mí, a mis amigos, hago lo que me diga, eso me hace sentir mal”, relató durante una conferencia de la Reserva Federal.