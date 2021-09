Advierten que retirarán de circulación más camiones YoVoy por incumplidos

Redacción

Aguascalientes Ags.-El coordinador de Movilidad del estado, Ricardo Serrano Rangel rechazó consignas particulares en el tema del transporte urbano, remarcando que unidades que no cuenten con permisos serán sacadas de circulación de cualquiera de las empresas operadoras.

Serrano Rangel habló de al menos 86 unidades sin permisos, advirtiendo de barridos en las terminales.

-¿Fueron apenas 43 los que se sacaron de circulación y hay más entonces?

-Fueron 43 y se están poniendo de acuerdo los compañeros en las empresas del transporte para detectar a aquellas unidades sin permiso que no pueden circular sin este.

-¿Cuánto tiempo estarán circulando estas unidades que metieron provisionales?

-Mientras no tengan el permiso los otros tenemos que suplir el servicio con apoyo de estas unidades y de otras, porque no sólo fueron estas sino otras unidades más de empresas locales que salieron a cubrir el servicio.

-¿Se dice de algunos permisionarios que no tienen estos permisos temporales podrían recurrir a algún recursos jurídico?

-Pues es la libertad de cada quien y ellos lo pueden operar y por eso no tramitaron esos permisos temporales porque ellos deciden tener una petición legal, sin amargo no estamos cerrados a su incorporación.