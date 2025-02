Advierten que mercado interno no podría consumir lo que deje de enviarse a EUA

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- De aplicar aranceles a los productos agrícolas que México envía a Estados Unidos, sería imposible que el mercado nacional pueda quedarse con ellos para desplazarlos en el país, señaló Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo de Viticultores de Aguascalientes.

Dijo que si bien en un inicio los productos como el aguacate se encarecerían para los consumidores norteamericanos, eventualmente seguirán comparándolos debido a los volúmenes de demanda.

“No, claro que no. De ninguna manera, no. Sí sería un problema muy grave. Te digo, en el tomate, que es también otra cosa que se exporta mucho, Estados Unidos no tiene la capacidad, sobre todo en mano de obra, para producir tomate en invernadero en hidroponía. Entonces, eso tendrían que absorber ellos ese costo. De inicio nos pega a nosotros, pero al final al consumidor en los Estados Unidos”, explicó.

Álvarez Jiménez advirtió que la imposición de aranceles complicaría el panorama para los productores mexicanos, quienes no tendrían alternativa en el mercado nacional.

“No hay manera”, enfatizó.

En el caso de los invernaderos, detalló que no es fácil dejar de producir, pues existen inversiones y créditos en juego.

“En el caso del aguacate sí se complica muchísimo porque no tienen manera de hacer otra cosa más que exportarlo. Al final se exportaría y el consumidor es el que lo pagaría”, concluyó.