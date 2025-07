Advierten que están prohibidos los ‘after’ de las graduaciones en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Con la temporada de los festejos por graduaciones escolares, el director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, Roberto Amézquita Camarillo, advirtió que están prohibidos los llamados ‘after’, luego de que estarían siendo ilegales al realizarse fuera de los horarios establecidos.

“No, no se puede, eso se sanciona porque tiene un horario. No, no pueden hacer after, no. Es un horario, es el horario que se le permite, y si lo detectamos, llegamos y clausuramos. Ahí sería trabajar fuera de horario, más que nada”, explicó.

Cuestionando sobre estos eventos, que suelen realizarse en salones o espacios alejados de la ciudad, el funcionario enfatizó que no están permitidos si operan fuera del horario autorizado por el reglamento municipal.

Indicó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso en lo que va del año, pero aseguró que ya están en vigilancia permanente por el inicio de la temporada de graduaciones.

“No hemos detectado nada de eso ahorita. Y vuelvo a repetir, apenas comienzan y ahorita no hemos tenido una situación, pero sí estamos muy al pendiente de cualquier fiesta de graduación. O sea, en cualquier evento”, dijo.