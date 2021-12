Advierten que crisis migratoria en Aguascalientes podría agravarse

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La crisis migratoria que está enfrentando la entidad podría agravarse si no se brindan los apoyos y la atención necesaria para los migrantes, quienes en su mayoría son provenientes de Haití, advirtió Jemima Laroque, quien también es haitiana y que llegó a Aguascalientes hace 14 años.

En entrevista con El Clarinete, la licenciada en Educación por parte de la Universidad del Valle de México (UVM) y empresaria advirtió que podría llegar un momento donde los migrantes demanden el apoyo de las autoridades locales de una manera violenta, si es que ahora no se les da una atención.

“Si no ponen atención a esto se va a volver un caos y se puede convertir aquí en Tapachula; conozco a mi gente y tristemente no sabemos hacer marchas para solicitar o pedir algo, hacen despapaye. Ahorita no porque no saben qué onda, pero después con la escala de hambre y que se mueran los niños por falta de atención, van a empezar a hacer su despapaye y se va a salir de control”

Recalcó que los migrantes no cuentan con los recursos para rentar una casa o costear un hotel, por lo que están expuestos a las enfermedades, al hambre e incluso a la muerte por las bajas temperaturas de la época.

Como empresaria, explicó que ya ofreció empleos al número máximo de migrantes que las autoridades mexicanas le permiten, y ahora solo puede auxiliar a sus paisanos como traductora.

Por ello, dijo que los aguascalentenses podrían brindarles empleos, incluso si no están bien pagados.

Finalmente, Laroque lamentó que el gobierno federal haya decidido retomar el programa “Quédate en México” pese a no contar con los recursos ni espacios para albergar a los migrantes que se esperan resolver sus solicitudes de asilo en el país.