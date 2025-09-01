Advierten que continuarán las lluvias en Jesús María, Aguascalientes

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- La temporada de lluvias se extenderá hasta finales de noviembre y se prevé que las precipitaciones superen el promedio anual, advirtió Héctor Reyes, coordinador de Protección Civil del municipio de Jesús María.

“La temporada de lluvias termina el 30 de noviembre. Es decir, todavía tenemos todo el mes de septiembre, octubre y parte de noviembre para que tengamos lluvia. Entonces, de acuerdo al pronóstico, todavía vamos a tener septiembre y parte de octubre como hemos tenido en los días anteriores”, explicó.

El funcionario recordó que, aunque tradicionalmente los meses con más precipitaciones son agosto y septiembre, este año el temporal se adelantó desde junio, lo que ha beneficiado la recarga de mantos acuíferos, pero también obliga a mantener medidas de prevención.

“De hecho, son los meses para Aguascalientes, los más lluviosos, pues se supone que era agosto y septiembre. Pero los tuvimos desde el mes de junio, afortunadamente”, señaló.

Reyes comentó que, de acuerdo con los pronósticos, esta semana se prevén días de relativa calma, aunque insistió en no confiarse.

“Esta semana, pues al parecer, de acuerdo al pronóstico vamos a estar tranquilos. Sin embargo, no hay que bajar la guardia y hay que estar prevenidos porque ya ves que el pronóstico es incierto y ahorita podemos decir: ‘No, pues no va a llover’, y en la tarde nos cae un tormentón”, advirtió.

“Se prevé que sí se supere el promedio de lluvia anual. Seguramente sí, así es. Sí está previsto eso”, confirmó Reyes.