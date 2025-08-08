Advierten por juguete infantil que genera riesgo de accidentes

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conjunto con la empresa Tegu Holding Inc., emitieron un llamado a revisión para 190 unidades del juego de bloques magnéticos apilables flotantes, modelos STA-BGY-801T (Rainbow) y STA-BTP-806T (Big Top), debido a un riesgo potencial de accidente.

El aviso, lanzado el pasado 31 de julio y con vigencia indefinida, alerta sobre el peligro de que los imanes incluidos en estos juguetes para bebés, niñas y niños puedan desprenderse. Estos imanes, que permiten apilar los bloques, podrían ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o incluso fatales.

En respuesta a este riesgo, Tegu se comprometió a reemplazar los juguetes afectados por otros que cumplan con los estándares necesarios de calidad y seguridad. La empresa informó que hasta el 21 de julio no se habían registrado reportes en México sobre el desprendimiento de imanes en los juguetes señalados.

Las personas propietarias de estos juegos pueden solicitar el reemplazo sin costo alguno. Para ello, deben contactar a Tegu a través del correo electrónico [email protected], el número telefónico 1 877 834 8869 o mediante la página web oficial http://www.tegu.com/ en la liga directa https://tegu.com/pages/recall. Los nuevos juguetes serán enviados directamente a los domicilios de quienes lo soliciten.

Por su parte, Profeco reafirmó que continuará vigilando el cumplimiento de esta alerta y recordó a los consumidores que pueden comunicarse a los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como a través de sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial para cualquier duda o reporte.