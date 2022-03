Advierten por evento “atascadero” no autorizado en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El Ayuntamiento de Jesús María dio a conocer que no ha autorizado un evento conocido como “atascadero”, en el que participan vehículos de motor sobre zonas lodosas y que aparentemente fue promocionado en redes sociales para celebrarse el próximo abril dentro de la demarcación.

A través de redes sociales, la presidencia municipal publicó una imagen en la que se indica que el evento denominado “Chicahual MudFest” y que al parecer está planeado para el mes de abril, no cuenta con la autorización de la administración.

La imagen indica que se llevarían a cabo “arrancones en lodo” con raizers, camionetas, motocicletas e incluso se podría participar a pie. También se adelantaba una cuota de $60 pesos.

Aunque en Facebook sí se puede encontrar una página nombrada Chicahual MudFest, no se encontraron publicaciones recientes o relacionadas con la información compartida por el municipio.