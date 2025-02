Advierten pérdida de empleos por jornada de 40 horas

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La reducción de la jornada laboral para pasar de 48 a 40 horas a la semana podría generar el cierre de fuentes de empleo, luego de que muchos empresarios preferirán automatizar algunas actividades, advirtió Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo de Viticultores de Aguascalientes.

“Incluso con lo de las 40 horas, va a haber una pérdida de empleo. O sea, todo el mundo va a tratar de automatizarse y buscar cómo utilizar menos gente. Esto va a pasar”, señaló.

Álvarez Jiménez indicó que el impacto en los empleos aún no puede ser cuantificado, pero consideró que el proceso de automatización en las empresas será inevitable.

“No, imposible calcularlo. No sé. No tengo la menor idea, pero sí te puedo decir que en la medida que las empresas se vayan automatizando, va a haber pérdida de empleo. Es lógico”, sostuvo.

Destacó que la medida no provocará el cierre masivo de empresas, pero sí un cambio en la forma en que operan.

“Muchas empresas no van a desaparecer, lo que van a hacer es automatizarse. Invertir más. Las empresas no van a parar. Prefieren invertir, a lo mejor una inversión a cinco o seis años, pero no estar dependiendo tanto de la mano de obra”, explicó.

El líder de los viticultores cuestionó si las implicaciones de la reforma han sido analizadas a fondo por los legisladores.

“Yo no sé si esto lo están contemplando los mismos senadores y diputados que están aprobando esto. Sí va a haber pérdida de empleo”, advirtió.