Advierten pediatras que manifestación del Covid es diferente en niños que en adultos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras alertar que no existe cero riesgo de contagios en menores, Víctor Monroy jefe de pediatría en el Hospital Miguel Hidalgo, alertó de que las manifestaciones del covid en menores se están presentando de manera distinta a la de los adultos.

El galeno explicó que en el caso de los niños hasta en un 40% van a presentar algún síntoma digestivo ya sea dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos y hasta un 73% van a presentar fiebre.

“No esperemos que un niño nos diga que no huele o que no le saben las cosas o que les duela la cabeza porque esos no va a ser, en los niños la irritabilidad, pero sobre todo las fiebre son los puntos claves en los que se debe de pender atención”, explicó.

Al final hizo hincapié de que estos cuadros gastrointestinales por covid en los menores pueden confundirse con cuadros de apendicitis lo cual ha sido todo un reto de detectar para los pediatras.