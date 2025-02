Advierten necesidad de infraestructura para el Poder Judicial en Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Poder Judicial de Aguascalientes requiere mayor infraestructura para la implementación de los juicios orales en materia civil, mercantil y familiar, advirtió el magistrado Juan Rojas García, presidente del Poder Judicial en el estado.

“La infraestructura tiene que cambiar porque los sistemas de los juicios cambian. Acuérdense, no hay que perderlo de vista, que en el 2027 ya tienen que empezar los juicios orales, es decir, que tiene que crearse juzgados orales en las materias civil, mercantil, en la familiar. Bueno, en mercantil ya tenemos, civil y familiar no, y no contamos con esos juzgados”, señaló.

El magistrado reconoció que el Poder Judicial enfrenta un reto de inversión para atender la demanda de nuevos juzgados.

“Claro que nos falta infraestructura. Estamos hablando de por lo menos el mismo número de juzgados que tenemos actualmente. Es decir, tenemos juzgados adicionales, ahora hay que crear además de esos los orales”, explicó.

Rojas García destacó que el terreno para estos espacios ya está disponible en Ciudad Justicia y que existe voluntad para concretar el proyecto.

“El terreno ahí está, la voluntad. Nosotros nos hemos capacitado, estamos trabajando para poder lograrlo, pero hay que hacer la infraestructura”. afirmó.

El magistrado subrayó que la oralidad traerá beneficios al agilizar los procesos y permitir una mayor interacción con los jueces.

“La oralidad nos da esta ventaja. La oralidad nos da la ventaja de que ahí vamos a tener enfrente a la juez o al juez y no al secretario. A la persona juzgadora para que ahí nos resuelva”, puntualizó.