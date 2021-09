Advierten expertos que de seguir sobreexplotación de mantos acuíferos, el agua saldrá con materiales envenenados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El principal problema que aqueja en estos momentos a Aguascalientes es la falta de agua que de no atenderse puede derivar en un problema grave, advirtió el presidente del colegio de ingenieros civiles, Filemón Medina.

Puntualizó que el nivel freático del agua se ubicó en los 600 metros, por lo que se corre el riesgo de que en determinado momento si se siguen sobreexplotando los mantos acuíferos el agua salga envenenada producto de los minerales que se presentan al extrae a mayor profundidad.

“Hay un proyecto hídrico que tiene el actual gobierno y con el cual se pretende que el agua que se utilice se trate y que la misma sea llevada al distrito 01”, explicó

Abundó en que por lo mismo de que los mantos acuíferos se están abatiendo se están incrementando las fallas y grietas en la entidad que son más evidentes.

Inclusive el tema en particular de la escasez del agua en la entidad se expondrá en el marco se la reunión nacional de ingenieros civiles para que los expertos aporten ideas del cómo poder ayudar al estado en el particular.