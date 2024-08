Advierten de sanciones a planteles educativos que condicionen compras de útiles escolares a marcas y lugares

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Carlos Roberto Pliego Vargas, advirtió de sanciones a planteles educativos que condicionen las compras de útiles escolares a determinadas marcas o lugares.

El funcionario federal dijo que está prohibido que se les pidan a padres de familia determinadas marcas de libretas o de colores, así como la compra de estos o de uniformes escolares en tiendas específicas.

-¿Hay quienes les piden marcas entonces?

-Efectivamente, entonces invitamos a denunciarlos y dejar en claro que mientras sean los colores o las libretas que sean de utilidad no deben de condicionarles nada.

Convocó a denunciar este tipo de abusos de forma directa en la delegación de la Profeco a fin n de intervenir, pues insistió que no se puede obligar a la compra de ciertas marcas.

“Hasta ahora no tenemos denuncias, solo algunas asesorías, pero esperemos que conforme se acerque el regreso a clases si se presenten las mismas, principalmente en colegios particulares”.