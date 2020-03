Advierten de paros técnicos en el sector automotriz en Aguascalientes por coronavirus

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De alargarse más allá del 20 de marzo la falta de materiales y componentes para la industria automotriz de Aguascalientes provenientes desde China, quien vive una contingencia por el coronavirus, podrían darse paros técnicos en empresas locales, así lo advirtió el Secretario de Desarrollo Económico (Sedec), Manuel Alejandro González Martínez.

-¿Hasta cuándo pudieran dar los almacenes de las empresas?

-Lo que hemos censado con las empresas nos comentan que entre el 15 y 20 de marzo son los límites para poder mantener un nivel de operaciones normal con base a los inventarios y componentes que se tienen, pero si se posterga más de esos tiempos si pudiéramos caer en paros.

La falta de materiales deriva de la contingencia en China por el coronavirus, donde se han cerrado fabricas y navieras que se mueven en todo el mundo, repercutiendo en las exportaciones, explicó.

-¿El problemas sería de Nissan nada más?

-No, no, de hecho hay muchas proveedoras de Nissan que ellas demandan productos chinos para manofactura autopartes, tenemos componentes electrónicos que vienen de allá, así como acero.

-¿En qué porcentaje ha bajado la actividad de las empresas?

-Hasta ahora no ha bajado en lo absoluto, sin embargo si no se restablece la correcta proveduría del país chino, para finales de este mes si pudieran darse afectaciones de manera significativa.