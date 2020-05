Advierten bomberos de JM de incendios por descuidos

Redacción



Jesús María, Ags.-El Departamento de Bomberos del Municipio de Jesús María, reporta más de 648 incendios en lo que va del 2020 siendo el mes de marzo el de mayor incidencia con 205 reportes atendidos.



Los más frecuentes son incendios por pasto seco, le siguen los incendios en contenedores de basura, casa habitación y dos forestales en los que se consumieron al rededor de 17 hectáreas entre flora y fauna.



Por lo anterior, el Departamento de Bomberos emitió algunas medidas preventivas con el fin de disminuir la incidencia ya que gran parte de los incendios registrados son por descuido.



Dichas recomendaciones son:

* No arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque;

* No tirar basura; las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol;

* No hacer fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio;

* No estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca;

* No dejar nada inflamable después de acampar;

* No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables;

* Guardar líquidos inflamables en zonas protegidas;

* No acumular basura en los predios;

* No prender fuego en los terrenos;

* No dejar cerillos al alcance de los niños;

* Apagar el fuego de inmediato, si los ciudadanos ven una fogata o el inicio de un incendio, será necesario cercarlo con ramas verdes o arrojarle agua o tierra.



Finalmente y la más importante en caso de incendio es pedir ayuda de inmediato, sobretodo si el fuego se sale de control, ponerse a salvo y dar aviso a las autoridades lo más pronto posible a los números de emergencia 911, Bomberos de Jesús María 963 55 02 ext. 116 ó 9650681 de la Policía Municipal.



Al huir de un incendio forestal es recomandable hacerlo ladera arriba, buscar áreas planas y caminar en sentido contrario al viento. Si se usa el fuego en la práctica agrícola para limpiar el terreno que se va a sembrar, se requiere hacer una brecha guardarraya para que no se propague.