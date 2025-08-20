Advierten apercibimiento sí Market continúa instalándose los domingos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Israel Díaz García, director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, advirtió que podrían sancionar al llamado Market Nocturno si continúa instalándose los domingos, además de que apenas está en proceso de regularizar su situación para operar los viernes y sábados.

El funcionario explicó que hasta ahora los organizadores cuentan con constancias de salud pública, Protección Civil y un contrato de arrendamiento, pero aún falta que el Cabildo determine si puede funcionar como tianguis formal.

“Viernes y sábado están en proceso de regularizarse y están ellos en proceso de cumplir. Sin embargo, todavía no finiquitan uno cuando prácticamente ya quieren generar otro. Lo único que se les pide es que, a reserva de que tome la decisión el Cabildo, porque si se hace como un tianguis, tiene que autorizarse el Cabildo para poderse autorizar”, señaló.

Díaz García aclaró que los permisos para viernes y sábado siguen en trámite y no se ha considerado retirarlos, aunque insistió en que la instalación dominical no tiene autorización.

“Es que siempre hemos hablado del domingo. Nunca hemos dicho que el viernes, sábado se retiren, jamás los hemos retirado mucho menos les he dicho que se retiren, pero sí que terminen de regularizarse para que el municipio tenga todo su expediente legalmente”, explicó.

Enfatizó que el domingo no cuentan con permiso y, en caso de insistir, podrían aplicarse medidas administrativas.

“Ya los invitamos en varias ocasiones, no vamos a proceder legalmente, no vamos a usar fuerza pública, no porque ya hay buena comunicación con el comité de la empresa organizadora. Sin embargo, podemos llegar a un apercibimiento, pero hasta que no tengan sus permisos”, advirtió.

El director precisó que, aunque el espacio del Bosque Urbano es administrado por el Gobierno del Estado, al ser un parque público la autoridad municipal tiene facultades de supervisión.