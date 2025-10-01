Advierten a panistas de Aguascalientes estar listos para el 2027 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El presidente estatal del PAN, Javier Luévano, llamó a la militancia a prepararse desde ahora para los retos que enfrentará el partido en el proceso electoral del 2027.

“El próximo domingo 12 octubre a las 9:00 de la mañana en la Plaza del Mueble será la asamblea estatal para elegir al nuevo consejo estatal, tomar protesta inmediatamente y poder aprobar las propuestas que irán a la asamblea nacional para ser parte del Consejo Nacional”, expuso.

Luévano aseguró que el PAN ha mostrado unidad y participación en su vida interna, como fue en la elección de las dirigencias municipales.

“Por eso yo he hecho un llamado a estas nuevas dirigencias donde el reto no será menor. Estas dirigencias, como ustedes saben, estarán al frente 2025-2028 y, bueno, pues los retos que hay en el horizonte sin duda como el proceso de elección 2027”, dijo.

El dirigente adelantó que tras la asamblea nacional iniciarán ajustes internos para encarar los próximos años.

“La reforma de estatutos llevará varios cambios significativos al panismo en todo el país, inmediatamente trabajar y afinar nuestros planes de trabajo para estos retos futuros. Es decir, que necesitamos cerrar el año con un dinamismo y abrir sobre todo el 2026 con objetivos muy claros en el cual buscaremos que Acción Nacional siga teniendo esa presencia, esa cercanía con la sociedad, esa confianza en la calle”, agregó.

Luévano subrayó que será clave llegar preparados para abrir el proceso electoral con tiempo.

“Será un año de mucho trabajo interno, preparativo, donde prácticamente en septiembre-octubre del próximo año ya tendremos las aperturas o las instalaciones para los procesos 2027 y esto demandará que todos los trabajos, toda acción, todo recurso que involucremos, todo esfuerzo, todo sudor, vayan orientados en este sentido”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia para mantener la unidad de cara a los próximos desafíos.