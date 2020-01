Advierte Verde rezago de gobiernos de Aguascalientes en programas de reciclaje

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Se rezagan las autoridades en programas de reciclaje de basura a comparación a programas que implementa la iniciativa privada, manifestó Sergio Augusto López Ramírez, diputado local por el Partido Verde Ecologista.

El representante ejemplificó el caso de proyectos de reciclaje de plásticos por parte de empresas refresqueras, mientras las presidencias municipales del estado en su mayoría no han tenido planes similares.

“Es el mal ejemplo que dan los gobiernos al ver que la iniciativa privada por decirlo así, nos pone el ejemplo”, comentó.

López Ramírez abundó que su partido presentó una iniciativa a fin de prohibir el recurso de plásticos en la entidad que no se ha concretado.

“Es una iniciativa que no está fácil de avanzar, pero creemos que sí la vamos a concretar. Algunos estados ya lo lograron. Debe de prohibirse el plástico de primer uso en todo el estado”, resaltó.