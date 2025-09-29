Advierte Tránsito que sus trámites no requieren a gestores

24 C
Aguascalientes
29 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Dirección de Movilidad y Tránsito Municipal de Aguascalientes hace un atento llamado a la ciudadanía a que realice los trámites correspondientes a esta área de manera directa y sin necesidad de recurrir a gestores, para evitar ser víctima de algún delito.

El procedimiento es ágil y en caso de dudas, el personal del área se encuentra disponible para brindar gratuitamente orientación y acompañamiento durante el proceso.

El primer paso es presentarse con el Juez Cívico, quien revisará el caso y aplicará el descuento correspondiente en caso de que proceda. Posteriormente, hay que dirigirse a la ventanilla de Control Vehicular, donde entregarán el estado de cuenta para efectuar el pago. En caso de haber algún documento retenido, este se te entregará después de liquidar la multa.

Estos trámites se efectúan en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, ubicado en Av. Aguascalientes Sur y calle Tulum, de lunes a viernes, en un horario de atención de 8:00 a 22:00 horas para pagos y documentos, y de 8:00 a 13:30 horas para la liberación de vehículos.

De esta manera, la Policía Municipal reafirma su compromiso con el servicio directo a la ciudadanía.

Para mayor información las personas se pueden comunicar a la Dirección de Movilidad y Tránsito Municipal al número 449 994 66 20.