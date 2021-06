Advierte SEFI por operativos en contra de morosos de placas y control vehicular

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Será a partir de agosto cuando la Secretaría de Finanzas (Sefi), retome los operativos para sacar de circulación a vehículos con placas antiguas y morosos del pago del control vehicular, advirtió el titular de la dependencia estatal, Carlos Magallanes García.

El funcionario estatal consideró que no es correcto que mientras algunos hagan el sacrificio por pagar otros más incumplan con el pago de esta obligación.

Adelantó que se alista un programa de descuentos en recargos y actualización, con el fin de incentivar a los rezagados a que se pongan al corriente, a la par del envío de requerimientos de pago.

Se estima sobre un 30 por ciento de falta de pago en el control vehicular, mientras que en actualización de placas es menor el porcentaje de quienes aún no han cumplido, ello de un padrón de poco más de 500 mil unidades, subrayó.

-¿En qué consistirá que no paguen?

-Bueno hay muchos factores pero yo considero que hay casos en los que no hay interés, falta de ganas o voluntad y en algunos otros casos los problemas económicos por esto de la pandemia.

-¿Entonces van a enviar requerimientos o en las mismas calles van a estar revisando?

-Vamos a sacar primero una campaña de descuentos, luego requerimientos y al final los operativos que esperamos se den en agosto a dependiendo de la reacción de la gente.