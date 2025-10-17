Advierte Salud medidas más duras contra refresqueras

Redacción

El Gobierno federal endurecerá su postura frente a las empresas refresqueras que no cumplan con los compromisos de reducir el contenido de azúcar en sus bebidas y eliminar la publicidad dirigida a menores de edad, advirtió el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

“Lo que se está comprometiendo lo diseñamos para que pueda ser claro si lo cumplen o no. Si nosotros seguimos viendo que hay publicidad con niños y adolescentes, claramente no lo están cumpliendo y nos reservamos siempre el derecho a que en los siguientes ejercicios no tengamos la misma buena fe”, dijo.

El funcionario aseguró que, aunque la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido privilegiar la conciliación, el Gobierno cuenta con mecanismos más severos para hacer cumplir los acuerdos. “Siempre a través de la conciliación podemos tener buenos resultados, a través de negociación, conciliación, la buena voluntad y no necesariamente medidas coercitivas. Les vamos a dar la oportunidad de cumplir. Si no lo cumplen, el Gobierno de México tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos ya más fuertes”, advirtió.

La advertencia se dio luego de que Sheinbaum anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será la encargada de verificar la reducción del 30 por ciento de azúcar en los productos de la industria.

“Se va a revisar por parte de Cofepris, no es nada más ‘yo te propongo y después no se cumple’. Cofepris tiene que medir en el momento en que se comprometen que tiene 30 por ciento menos de azúcar. Pidieron que se quitara solamente para las bebidas que se llaman ‘cero’ o ‘light’”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum subrayó que el objetivo de la medida no es fiscal, sino de salud pública. “No es un asunto de que estuvieron cabildeando y a partir del cabildeo… El objetivo, siempre lo dijimos, era reducir el consumo de refresco. El objetivo no era recaudar, sino sencillamente que se consuman menos bebidas azucaradas”.

Los representantes del sector refresquero anunciaron que disminuirán gradualmente las calorías de sus productos, con una reducción de 30 por ciento en el contenido de azúcar, empezando por las presentaciones más grandes.

Además, el Gobierno y la Cámara de Diputados acordaron ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para que el gravamen pase de tres pesos a 1.5 pesos por litro en el caso de las bebidas con bajo contenido de azúcar.