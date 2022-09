Advierte PRI falta de indicadores en primer informe de municipio capital

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La regidora por el PRI, Citlalli Rodríguez González, advirtió carencias en cuanto a las cifras concretas que se dieron a conocer en el primer informe del alcalde Leonardo Montañez, presentado el lunes último.

“Me ocupa que prácticamente no hay indicadores, sólo cifras sin un sentido de política pública. Hay un problema con quienes construyeron el informe, que se enfocaron en cantidad y no en calidad. Pues dar no es sinónimo de resolver problemas y para eso queremos los indicadores”, expresó.

Rodríguez González ejemplificó en cuanto a la entrega de 500 pulseras rosas, según datos oficiales, que se repartieron entre mujeres con situación de vulnerabilidad, pero argumentó que no se presentó mayor información en cuanto al seguimiento que se le dio a esas beneficiadas; al tiempo que los indicadores de violencia de género siguen elevándose en la ciudad capital, mencionando para ello un informe del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

“Más que un informe estructurado en el plan de desarrollo, parece que a algunas áreas sólo se les ocurrió presentar sus principales logros y los confundieron con resultados de acciones realizadas y se manifiestan como logros cosas paupérrimas”, remarcó.

No obstante, la regidora priista sí reconoció apertura por parte del alcalde elegido por el PAN-PRD, afirmando que muestra atención a cuestionamientos que le ha presentado la oposición.