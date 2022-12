Advierte PRD: “los feminicidios no paran en Aguascalientes”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los números de feminicidios en la entidad continúan encendiendo los focos de alerta, apuntó la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad del Congreso, quien adelantó un encuentro de esta comisión con el fiscal Jesús Figueroa Ortega en donde sería uno de los puntos a revisar.

“Vamos a seguir con el tema y seguir haciendo presión, porque los feminicidios no paran. La verdad no puede ser que hayan cerrado las casas de atención en los municipios, que porque digan que no hay denuncias pero sigue habiendo feminicidios, entonces dónde las previenen y cómo se puede atender las violencias domésticas”, expuso.

– ¿Para cuándo sería esta reunión con el fiscal?

– Ahorita lo vamos a revisar, pues la petición salió de una reunión que tuvimos este martes y esperamos que el fiscal nos pueda ayudar.

En días pasados, el propio fiscal Figueroa aseguró que se habían registrado nueve feminicidios en el año, de los cuales, dijo, ya se habrían detenido a los presuntos responsables.

Martínez Meléndez mencionó de paso la sesión de la comisión de Equidad de Género en donde se tuvo la presencia de representantes de las secretarías de Seguridad Pública, tanto del estado como del municipio de la capital.

“Estuvimos viendo situaciones como el caso del Centro de Atención de Justicia a la Mujer, pues es un organismo descentralizado y no cuenta con presupuesto. Son temas que nos importan para apoyar en la prevención. Fue una reunión productiva, ya que nos dieron sus opiniones”, precisó la legisladora del PRD.