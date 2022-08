Advierte Morena que García  puede volver a presentar iniciativa Ley Antimarchas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se descarta que el diputado del PAN Luis Enrique García López vuelva a insistir con la propuesta de Ley Antimarchas, subrayó Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien consideró que lo ideal sería haberla rechazado ante el pleno.

“Honestamente y de forma personal me hubiera gustado más que se votara en contra, para que así no se volviera a subir el tema. Como legislador no le corresponde hacer este tipo de cosas en contra de la gente”, expresó la representante por Morena.

– La pidió retirar, ¿pero así queda?

– Queda retirada, pero puede volver a subirla en cualquier momento.

En junio último, García López presentó una iniciativa para crear la Ley de Manifestaciones Públicas, misma que fue cuestionada por diversas agrupaciones ciudadanas tanto locales y nacionales, advirtiendo que criminalizaría las protestas. El legislador del PAN había defendido de inicio su propuesta, pero de manera oficial se anunció que la retiró el miércoles pasado.

Figueroa Treviño dijo que en lo personal no ha hablado con el diputado blanquiazul, quien también forma parte de la comisión legislativa de Derechos Humanos, aunque resaltó que de momento se tomó una decisión apropiada.

“Si la retiró, espero que se haya dado cuenta que era una iniciativa anticonstitucional”, agregó la morenista.