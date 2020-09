Advierte Landín oposición entre legisladores para aprobar gabinetes paritarios

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En este nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado deberá aprobarse los gabinetes paritarios para cargos públicos, subrayó la diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, quien reconoció que persisten barreras de tipo cultural entre sus mismos compañeros.

“Es el principal objetivo en este periodo. Tenemos que garantizar que el Poder Ejecutivo, estatal y municipal, el Poder Judicial y el Legislativo integren a partir de próximas administraciones todos los puestos de primer nivel 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres. Estamos trabajando en ello, hay algunas resistencias, pero tenemos que irlas construyendo”, resaltó en entrevista.

– ¿Qué resistencias?

– No todos están muy contentos de que los espacios sean en 50 por ciento para hombres y mujeres y tenemos que construirlo con todos, necesitamos sumar 18 votos.

Landín Olivares hizo hincapié en torno a fomentar la equidad de género en posiciones de elección para que se vea reflejado que las políticas públicas de tipo económica, de seguridad, de salud y de educación protejan a niñas y mujeres.

– ¿Hay oposición de algún partido?

– Mucha oposición y no tiene que ver con un partido en específico, sino con resistencias culturales de diputados hombres, no todos, y algunas diputadas mujeres, no todas, con esta idea del principio de paridad.

La legisladora del PRI apuntó que la iniciativa tiene que ser aprobada antes de noviembre, cuando inicie el proceso electoral.