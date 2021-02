Advierte Guzmán anomalías en revisiones de cuentas públicas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tendrá que ser en las siguientes fechas cuando se celebre un periodo extraordinario para la revisión de cuentas públicas ante el pleno, indicó el diputado Heder Guzmán Espejel, vocal de la comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado.

“Se prevé que sea a mediados de febrero que podamos sesionar de manera extraordinaria en ese sentido”, comentó el legislador por Morena.

Guzmán Espejel, que integra la comisión que ha revisado de primera mano las cuentas de los entes públicos del estado, reiteró que se han encontrado dudas en cuanto al manejo de algunas dependencias; pero descartó mencionar nombres.

“Estamos detectando algunas anomalías, estamos tratando de poder desmenuzarlas un poco más y cuando tengamos un resultado, ya poder decirles a ustedes cómo va el tema”, recalcó.

– ¿Dónde se dan esas irregularidades?

– En muchas áreas, no te puedo citar una en específico porque no quiero equivocarme. Algunas son resarcitorias, algunas otras no; pero vamos a buscar que las cosas se hagan bien. Primero tenerlas bien estudiadas y en su momento, determinar.

El análisis de cuentas públicas del estado fue aplazado por el Congreso para inicios de este año, debido a la pandemia sanitaria.