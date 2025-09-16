Advierte Galaviz problemática de drenaje en Hospital de la Mujer en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sí hay problemática en la infraestructura del Hospital de la Mujer, pero no se refiere a goteras como se ha especulado, señaló Rubén Galaviz Tristán, titular del Instituto de Salud del Estado (ISEA), quien apuntó a cuestiones de drenaje.

“El único hospital que nos ha dado problemas es el Hospital de la Mujer, pero no por goteras, sino también por el drenaje que es insuficiente. Es un drenaje tipo habitacional y los hospitales requieren de drenajes de alta capacidad. Si hay un problema por resolver”, declaró el funcionario en entrevista.

Por lo pronto, Galaviz Tristán hizo hincapié que el gobierno del estado ya avaló recursos financieros que serán destinados a ese nosocomio, ubicado en la zona oriente de la ciudad.

“Este año se van a destinar 100 millones de pesos para el Hospital de la Mujer. Dentro del plan. es mejorar la situación en el manejo de las cloacas”, agregó.

El titular del ISEA descartó que se hayan presentado problemas de goteras en otros hospitales locales como el Centenario Miguel Hidalgo, del cual informó que fue impermeabilizado.