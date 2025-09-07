23 C
Aguascalientes
7 septiembre, 2025
Tendencias

Agoniza ministerial tras volcar rumbo a Calvillo

Investiga Fiscalía desaparición de joven en baile en San José…

Nuevo domingo de chubascos se espera en Aguascalientes

Ofrecen disculpas jóvenes bromistas que asustaron queriendo “levantar” a 2…

Motociclista muere atropellado por tráiler en la 45 sur

 Según el feng shui esto significa la presencia de cucarachas…

Entregan hasta 20 órdenes de protección a mujeres al mes…

Ascienden a 905 los fallecidos por las inundaciones en Pakistán

Alejandro Fernández cancela conciertos por su estado de salud

Balean a hombre en Rincón de Romos, Aguascalientes

Advierte fraude en “La Casa de los Famosos 3” por comentario de Elaine

Redacción

Elaine Haro, una de las participantes de “La Casa de los Famosos México”, generó revuelo en redes sociales tras sugerir un posible fraude en una de las pruebas de salvación. 

Lo anterior, debido a que durante la competencia, Haro notó una diferencia en el rebote de las pelotas de sus compañeros.

A pesar de que Elaine atribuyó la situación al azar, esos comentarios se viralizaron y muchos internautas interpretaron sus palabras como una revelación de que la prueba estaba arreglada para favorecer al cuarto día, lo que ha avivado la polémica sobre la transparencia del programa.