Advierte fraude en “La Casa de los Famosos 3” por comentario de Elaine

Redacción

Elaine Haro, una de las participantes de “La Casa de los Famosos México”, generó revuelo en redes sociales tras sugerir un posible fraude en una de las pruebas de salvación.

Lo anterior, debido a que durante la competencia, Haro notó una diferencia en el rebote de las pelotas de sus compañeros.

A pesar de que Elaine atribuyó la situación al azar, esos comentarios se viralizaron y muchos internautas interpretaron sus palabras como una revelación de que la prueba estaba arreglada para favorecer al cuarto día, lo que ha avivado la polémica sobre la transparencia del programa.