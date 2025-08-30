Advierte Espinoza no caer en fraudes por vivienda en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, llamó a la población interesada en adquirir una vivienda en el nuevo desarrollo habitacional que construirá el Gobierno del Estado a no dejarse engañar por supuestos gestores y acudir únicamente a las instancias oficiales.

“Yo creo que nosotros como instituciones debemos ser serias, también debemos de darle información que corresponda y yo siempre se los he dicho”, advirtió la alcaldesa en entrevista.

Espinoza explicó que la única instancia responsable de asignar las viviendas es el Instituto de Vivienda del Estado, por lo que los interesados deben acudir a las oficinas del organismo o consultar las páginas oficiales.

“Si vamos con la institución que corresponde, que es el Instituto de Vivienda, que ellos elijan quién sí y quién no. Aquí tenemos una oficina de vivienda con horarios establecidos para dar información o acercarse directamente hasta Aguascalientes o buscar en las redes sociales páginas oficiales del Gobierno del Estado. Y son ahora los únicos mecanismos oficiales”, señaló.

La alcaldesa advirtió que cualquier otra vía es un riesgo de fraude.

“Nada de gestor, de que mira, que yo soy amiga de fulanito de tal y que me entregó el papel y que ya me hizo. No, yo creo que tenemos que ser responsables también. Porque también a veces por comodidad ya nomás para llegar a reclamar. Yo creo que es medios oficiales, Gobierno del Estado, Instituto de Vivienda o venir aquí a la oficina”, enfatizó.

Finalmente, dejó claro que ningún trámite implica cobros por parte de las autoridades.

“Nada, nosotros no estamos pidiendo nada de dinero. O sea, que también no digan que el Gobierno nos está pidiendo”, concluyó.