Advierte diputada de Morena que demandará a su colega del PAN en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags- Entre demandas mutuas de diputados finalizará el actual Congreso del Estado, después que la legisladora de Morena, Natzielly Rodríguez Calzada, anunció que presentará una querella legal en contra de la panista Karina Eudave Delgado, por presunta violencia de género.

“En lo personal habré de presentar una denuncia por violencia política de género contra la diputada Eudave, dado que en una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sólo se tomaba en cuenta la participación de los legisladores varones, y no de las compañeras. Es una violación a nuestros derechos”, reveló en entrevista la coordinadora de la fracción morenista.

– ¿Ante qué instancia sería?

– Tengo que checarlo con mis asesores para que me preparen bien la denuncia. He solicitado a la secretaría general del Congreso que me proporcione una copia del video de la reunión para poder acreditar la violencia política de la que fui víctima.

Rodríguez Calzada detalló que esa reunión de la Jucopo se celebró el pasado martes 7 y donde Eudave, quien ha venido fungiendo como presidenta de los últimos dos periodos extraordinarios, habría actuado “de forma grosera”, según sus propias palabras, y que además ignoró su participación.

“El Congreso se encuentra secuestrado por unos cuantos. La diputada se condujo de forma muy lamentable en la reunión de la Junta de Coordinación, violentando mis derechos para no subir un punto al orden del día a solicitud de la secretaria, que soy yo. Lo cual es una falta de respeto. Agradezco la sororidad de mis compañeras”, subrayó.

Por cierto, la Legislatura del Estado entró en una nueva controversia después que representantes del PAN, PRI y Morena abandonaron la sesión de este jueves, en protesta por el rechazo al documento de reformas al Código Urbano, además del cambio de fecha para el periodo extraordinario. Natzielly Rodríguez se sumó a los diputados que salieron de la sesión.

“Los acuerdos de la Junta de Coordinación no se respetan, a los diputados no nos respetan y no vamos a permitir que eso siga ocurriendo”, insistió.

La actual Legislatura del Estado finalizará su periodo el próximo martes 14.