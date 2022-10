Advierte Condusef sobre entidades financieras fraudulentas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha detectado al menos 17 entidades financieras que engañan a usuarios de Aguascalientes para que caigan en un fraude, advirtió del delegado Antonio Mejía Lozano.

El funcionario explicó que aunque estás entidades dicen ofrecer préstamos o créditos, aún presentando supuesta documentación oficial, realmente cometen un fraude y se quedan con el dinero de sus clientes.

Sin embargo, mencionó que el riesgo de caer en este fraude es doblemente riesgoso, ya que además de quedarse con el efectivo, este tipo de entidades no pueden ser rastreadas por la Condusef o Profeco.

“Nosotros tenemos detectados 17 empresas fraudulentas. El problema es que no somos competentes nosotros, somos competentes para instituciones financieras, pero al no estar reconocidas, eso ni nosotros ni la Profeco defendemos al usuario, no podemos, ellos tienen que presentar su denuncia ante la Fiscalía”

El delegado apuntó que estos engaños no se cometen con montos específicos, aunque destacó, han tenido conocimiento de casos en donde los usuarios han perdido hasta 70o mil pesos, buscando préstamos o créditos inexistentes de hasta 2 millones de pesos.

“No hay montos exactos, pero son lo más variado que se puedan imaginar, porque a pesar de que tenemos gente que tiene una preparación de licenciatura o maestría, llegan a caer en ese tipo de fraudes; a una persona le ofrecieron 2 millones de pesos y ya había dado caso 700 mil pesos”.

Resaltó que la Condusef recibe cada mes cerca de 20 reclamaciones relacionadas a entidades financieras fraudulentas, por lo que llamó a la población a evitar aplicaciones o entidades financieras que no cuenten con un debido registro.

Las empresas que sí están reguladas por la Condusef están inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el cual se puede consultar en internet.

En caso de haber caído en este tipo de fraudes, se recomienda acudir a la Fiscalía General del Estado e interponer la denuncia correspondiente.