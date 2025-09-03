Advierte Conagua por más lluvias en Aguascalientes para los siguientes días 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por lluvias para lo que resta de la semana.

Carlos Enriques Becerra, jefe de Proyectos de Hidrometría de la Conagua, indicó que, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, para este mismo miércoles habría precipitaciones fuertes con hasta 75 milímetros, mientras que para el jueves baja a 50 milímetros y hasta llegar a los 25 milímetros para las próximas 96 horas.

Sobre la lluvia que sorprendió a la población del sur, poniente y norte de la capital, mencionó que de acuerdo a los primeros reportes se alcanzaron en una hora casi 50 milímetros de agua.

Atribuyó estas lluvias a el ingreso de humedad de ambos litorales y a un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Autoridades de Protección Civil se mantienen en alerta ante los pronósticos del registro de más lluvias.