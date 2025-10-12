Advierte Cofepris de riesgos en la salud por consumir estos productos

Redacción

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta tras detectar que la exposición al colorante rojo 3, conocido como eritrosina, en varios productos de consumo masivo supera la Ingesta Diaria Admisible (IDA) recomendada.

Los productos señalados por la autoridad sanitaria son:

Galletas Arcoiris de la marca Gamesa.

Gelatina sabor fresa de la marca D’Gari.

Atole sabor fresa de la marca Maizena.

Según el reporte de la Cofepris, el consejo científico del organismo evaluará la emisión de una medida precautoria que buscaría la prohibición total del uso del colorante rojo 3 en la industria alimentaria mexicana.

Esta potencial prohibición vendría acompañada de un periodo de implementación de 24 meses. El objetivo de este plazo es doble: garantizar la eliminación efectiva del colorante de la cadena de producción y otorgar a las empresas fabricantes tiempo suficiente para llevar a cabo la reformulación de sus productos sin afectar el abasto.

Con información de La Jornada.