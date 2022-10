Advierte Cava manifestaciones contra ISSEA de continuar desatenciones a personas con VIH

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se le dará el beneficio de la duda a Rubén Galaviz como nuevo Secretario de Salud, declaró el director del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA), Efraín Muro, quien advirtió que de continuar el desinterés que se ha visto en la comunidad con el virus VIH, habrá manifestaciones hacia la dependencia.

“Tenemos buenas expectativas por pláticas previas con el ahora secretario, pero no somos confiados y hasta no ver, no creer. Yo sé que la nueva administración no quisiera eso, pero estamos viendo dos vías: o nos dan una buena atención en lo que resta del año o salimos a manifestarnos para darle la bienvenida”, aseveró en entrevista.

– ¿Qué pendientes dejó la anterior administración?

– El cierre de la pasada administración fue muy malo en materia de atención a personas que vivimos con VIH, al grado que dejaron de hacer estudios generales y vemos muchas trabas en la entrega de medicamentos preventivos.

Efraín Muro abundó que no se ha tenido nuevos acercamientos con Galaviz desde que asumió el cargo en el también denominado Instituto de Salud del Estado (ISEA) el pasado domingo 2, pero que esperan su respaldo para recuperar la entrega de medicamentos que no han sido distribuidos.

“Hay muchos medicamentos que se han quedado en el almacén del ISEA y no vemos entrega de medicamentos para otras infecciones de transmisión sexual fuera de VIH, como sífilis y gonorrea. Lo sabemos porque llegan con nosotros a pedirnos, aunque no somos una institución de gobierno y trabajamos con nuestros propios recursos”, resaltó el director de Cava.