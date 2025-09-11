Advierte Anaya que Morena lleva al país al quebranto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En conferencia de prensa celebrada en la sede estatal del Partido Acción Nacional, el

presidente Javier Luévano Núñez dio la bienvenida al senador Ricardo Anaya Cortés,

coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, así como a

legisladores, dirigentes y liderazgos históricos del panismo aguascalentense.

En su mensaje, Luévano destacó que la visita de Ricardo Anaya reviste especial importancia,

ya que el país enfrenta retos significativos en materia de corrupción, seguridad y finanzas

públicas. “Hoy nos da mucho gusto recibir al senador Ricardo Anaya en Aguascalientes, tierra

de gente buena, que ha sabido construir con Acción Nacional una gran historia. Esta visita

fortalece nuestra agenda de trabajo con alcaldes, legisladores y dirigentes, además del foro

Retos de la Democracia en México, donde el senador compartirá su visión sobre los desafíos

actuales y futuros”, afirmó.

El dirigente estatal recordó que Acción Nacional ha sido protagonista de la transición

democrática en la entidad y destacó que la visita se enmarca en un contexto de unidad y

compromiso con la ciudadanía. Subrayó que la entidad sigue siendo un ejemplo de

gobernanza responsable, en contraste con la opacidad y las malas prácticas del gobierno

federal.

Durante su intervención, Anaya resaltó la fortaleza de Aguascalientes como bastión panista y

reiteró que el estado seguirá siendo prioridad nacional. “Aquí la gente quiere seguir con

gobiernos transparentes, honestos y que den resultados. No tengan duda: en 2027

volveremos a ganar la gubernatura, porque lo que quiere la gente es continuidad en el buen

gobierno”, afirmó. Reconoció la labor histórica de liderazgos panistas que abrieron camino a

la democracia, mencionando a Alfredo “Mosco” Reyes, primer alcalde panista de la capital, y

a Arturo Díaz Ornelas, primer presidente del Congreso local emanado del PAN. Este esfuerzo

histórico, aseguró, explica por qué Aguascalientes sigue “pintado de azul”.

El senador también reconoció su respaldo al gobierno estatal encabezado por la gobernadora

Tere Jiménez y reafirmó el compromiso de Acción Nacional con la ciudadanía. En materia

económica, alertó sobre la situación del país bajo Morena, señalando que el pago de intereses

de la deuda casi duplica la inversión en hospitales, escuelas y carreteras. Explicó que la deuda

pública se ha duplicado desde 2018 y que este año el gobierno federal pretende contratar 1.8

billones de pesos adicionales. “Es como una familia que ya no puede pagar ni los intereses de

su tarjeta de crédito, porque gasta más en cubrir deudas que en atender sus necesidades

básicas”, ejemplificó.

Anaya también criticó la manipulación de la información en el Paquete Económico 2026,

entregado a destiempo y con resúmenes que no reflejan la magnitud real de la deuda y el

gasto público. Además, denunció los vínculos de Morena con la corrupción y el crimen

organizado, destacando el caso del huachicol fiscal, que ha costado al erario más de 170 mil

millones de pesos anuales. “Esto da cuenta de los niveles a los que Morena ha llevado la

corrupción y sus vínculos con el crimen organizado. Frente a ello, Acción Nacional dará la

batalla con cuerpo y alma, porque México y Aguascalientes merecen un futuro con certeza y

prosperidad”, concluyó.

En el acto se contó con la presencia de senadores, diputadas, dirigentes y referentes históricos

del panismo en Aguascalientes, entre ellos los senadores Toño Martín del Campo y María de

Jesús Díaz Marmolejo; la diputada Alma Hilda Medina, coordinadora del Grupo Parlamentario

local; Paloma Amézquita Carreón, secretaria general del CDE; Reyna Espinoza Vázquez,

secretaria de Promoción Política de la Mujer; Alfredo Reyes Velázquez, primer alcalde panista

de la capital; Arturo Díaz Ornelas, ex presidente estatal del PAN; y Gustavo Martínez Rodríguez,

secretario estatal de Acción Juvenil, reflejando así la unidad, continuidad y fortaleza del

panismo en la entidad y su compromiso con los ciudadanos.