Advierte Anaya que Morena lleva al país al quebranto

Redacción
Aguascalientes, Ags.-En conferencia de prensa celebrada en la sede estatal del Partido Acción Nacional, el
presidente Javier Luévano Núñez dio la bienvenida al senador Ricardo Anaya Cortés,
coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, así como a
legisladores, dirigentes y liderazgos históricos del panismo aguascalentense.
En su mensaje, Luévano destacó que la visita de Ricardo Anaya reviste especial importancia,
ya que el país enfrenta retos significativos en materia de corrupción, seguridad y finanzas
públicas. “Hoy nos da mucho gusto recibir al senador Ricardo Anaya en Aguascalientes, tierra
de gente buena, que ha sabido construir con Acción Nacional una gran historia. Esta visita
fortalece nuestra agenda de trabajo con alcaldes, legisladores y dirigentes, además del foro
Retos de la Democracia en México, donde el senador compartirá su visión sobre los desafíos
actuales y futuros”, afirmó.
El dirigente estatal recordó que Acción Nacional ha sido protagonista de la transición
democrática en la entidad y destacó que la visita se enmarca en un contexto de unidad y
compromiso con la ciudadanía. Subrayó que la entidad sigue siendo un ejemplo de
gobernanza responsable, en contraste con la opacidad y las malas prácticas del gobierno
federal.
Durante su intervención, Anaya resaltó la fortaleza de Aguascalientes como bastión panista y
reiteró que el estado seguirá siendo prioridad nacional. “Aquí la gente quiere seguir con
gobiernos transparentes, honestos y que den resultados. No tengan duda: en 2027
volveremos a ganar la gubernatura, porque lo que quiere la gente es continuidad en el buen
gobierno”, afirmó. Reconoció la labor histórica de liderazgos panistas que abrieron camino a
la democracia, mencionando a Alfredo “Mosco” Reyes, primer alcalde panista de la capital, y
a Arturo Díaz Ornelas, primer presidente del Congreso local emanado del PAN. Este esfuerzo
histórico, aseguró, explica por qué Aguascalientes sigue “pintado de azul”.
El senador también reconoció su respaldo al gobierno estatal encabezado por la gobernadora
Tere Jiménez y reafirmó el compromiso de Acción Nacional con la ciudadanía. En materia
económica, alertó sobre la situación del país bajo Morena, señalando que el pago de intereses
de la deuda casi duplica la inversión en hospitales, escuelas y carreteras. Explicó que la deuda
pública se ha duplicado desde 2018 y que este año el gobierno federal pretende contratar 1.8
billones de pesos adicionales. “Es como una familia que ya no puede pagar ni los intereses de
su tarjeta de crédito, porque gasta más en cubrir deudas que en atender sus necesidades
básicas”, ejemplificó.
Anaya también criticó la manipulación de la información en el Paquete Económico 2026,
entregado a destiempo y con resúmenes que no reflejan la magnitud real de la deuda y el
gasto público. Además, denunció los vínculos de Morena con la corrupción y el crimen
organizado, destacando el caso del huachicol fiscal, que ha costado al erario más de 170 mil
millones de pesos anuales. “Esto da cuenta de los niveles a los que Morena ha llevado la
corrupción y sus vínculos con el crimen organizado. Frente a ello, Acción Nacional dará la
batalla con cuerpo y alma, porque México y Aguascalientes merecen un futuro con certeza y
prosperidad”, concluyó.
En el acto se contó con la presencia de senadores, diputadas, dirigentes y referentes históricos
del panismo en Aguascalientes, entre ellos los senadores Toño Martín del Campo y María de
Jesús Díaz Marmolejo; la diputada Alma Hilda Medina, coordinadora del Grupo Parlamentario
local; Paloma Amézquita Carreón, secretaria general del CDE; Reyna Espinoza Vázquez,
secretaria de Promoción Política de la Mujer; Alfredo Reyes Velázquez, primer alcalde panista
de la capital; Arturo Díaz Ornelas, ex presidente estatal del PAN; y Gustavo Martínez Rodríguez,
secretario estatal de Acción Juvenil, reflejando así la unidad, continuidad y fortaleza del
panismo en la entidad y su compromiso con los ciudadanos.