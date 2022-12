Advierte AMLO que luchará para imponer su Reforma electoral

Redacción

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que el bloque opositor en la Cámara de Diputados rechazara la Reforma Electoral: “No la democracia; no quieren que los ciudadanos elijan y que el pueblo mande. Quieren ser los dueños de México”, sentenció en su tradicional mañanera.

Y si bien se mostró orgulloso que su Plan B (el cual figura como una reforma de ley y no constitucional), el tabasqueño advirtió que las propuestas y disputas para modificar estatutos del Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel constitucional continuarán. De ahí que hizo un llamado a dar seguimiento al tema durante las campañas presidenciales del 2024.

“Esto a penas comienza. También es importante que no se abandone esta lucha; que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia”.

Dicha declaración derivó luego que el mandatario pronosticara la aprobación de su Plan B en la Cámara de Senadores; hecho ante el cual, destacó, el bloque adversario acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) para buscar la inconstitucionalidad de los estatutos.

Oposición cerró filas en contra de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. (CUARTOSCURO)

Respecto a Plan B (cuya aprobación requiere de la mayoría simple), López Obrador se dijo satisfecho de que pasara a la Cámara Alta, aunque reconoció que éste no cumplimenta en su totalidad las modificaciones que deseaba al órgano presidido por Lorenzo Córdova.

“Claro, no es lo mismo una reforma constitucional que una de ley (…) son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes se logró la aprobación”, comentó y enlistó los beneficios parcialesque obtendría con su segunda opción de reforma, tales como la prohibición de la compra de votos; facilitar el voto de paisanos en el extranjero, y ajustar los gastos del INE. No obstante recalcó que este último no sería tan significante como el estipulado en la reforma constitucional.

“En general, se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiera llegado a los 15 millones”.

Fue así que Adán Augusto López, Secretario de Gobernación (Segob), tomó la palabra para detallar el rumbo que tomará el Federal tras el rechazo de la reforma constitucional y aprobación de la reforma de ley – la cual fue aprobada con 261 votos a favor y 216 en contra.

Adán Augusto ahondó en el rumbo que el Gobierno tomará tras rechazo de la reforma constitucional en materia electoral. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Durante su participación, el también aspirante a la candidatura presidencial destacó que la iniciativa estuvo apegada a lo que se mandata en la Carta Magna, por lo que descartó inconstitucionalidad alguna.

Con ello, López Hernández explicó que el Plan B de la Reforma Electoral implicará la “reducción sustancial” de 3.5 mil millones de pesos al revocar facultades a la Secretaría Ejecutiva del INE para destinarlas a cinco consejeros designados por el Pleno. Asimismo, comentó que también se espera un ahorro de aproximadamente 5.5 mil millones de pesos en el gasto del primer año de los organismos locales.

En otro punto, señaló que también se suprimirán duplicidad de funciones de áreas administrativas del Nacional Electoral y con ello se reducen de 300 oficinas distritales a 264: “Todo esto ayuda a hacer más barato y económica la elección”, reconoció.

