Adriana Lavat acusa a Rafa Márquez de no pagar pensión alimenticia

Redacción

Ciudad de México.-Acusan a ex jugador de no dar pensión alimentaria.

Adriana Lavat y Rafael Márquez se divorciaron en 2008 tras cinco años de matrimonio. Desde entonces, la batalla legal por la pensión alimenticia de sus hijos -Rafaella y Santiago- no ha tenido fin.

De acuerdo declaraciones de Adriana Lavat en sus redes sociales, el futbolista se ha encargado de amenazarla en caso de que quiera pelear por una pensión alimenticia para sus hijos.

Toda vez que, según declara Adriana Lavat, Rafa Márquez “nunca ha estado de acuerdo con pagar cantidades injustas” de manutención.

Adriana Lavat ha recibido 3 demandas de parte de Rafa Márquez -en 2008, 2012 y 2015- con el propósito de reducir la cantidad de pensión alimenticia estipulada para sus hijos.

No obstante, tribunales de distintas ciudades han fallado a favor de la exexposa del futbolista.

A pesar de esto, Rafael Márquez se ha negado a cubrir los pagos de pensión.

Ante las constantes faltas de pago de parte de Rafa Márquez, su exesposa decidió exponerlo a través de redes sociales.

Asimismo, reveló que ha recibido amenazas -de parte de Rafa Márquez y su actual esposa, Jaydy Michel- en caso de “querer pelear la pensión” para sus hijos.

“Sigue sin cumplir con sus obligaciones”, acusó Adriana Lavat.

“(…) Me mandaron a decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso. Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo (…) por defender a mis hijos.”ADRIANA LAVAT