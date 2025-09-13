Adrián terminó la parranda estampado contra un semáforo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un hombre protagonizó un accidente de tránsito luego de conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Alrededor de las 04:00 horas de este sábado, un vehículo de la marca Nissan en color rojo, modelo 2017, circulaba en sentido de sur a norte sobre la Av. Héroe de Nacozari.

Debido a que su conductor, de nombre Adrián “N” de 28 años de edad, se encontraba en estado de ebriedad, no pudo controlar una maniobra de vuelta hacia la derecha, impactándose de frente contra la base metálica del semáforo en el cruce con Av. Aguascalientes Sur.

Ante el percance arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar al afectado descartaron alguna lesión que pusiera en riesgo su integridad.

Finalmente, se realizó el aseguramiento del vehículo y la detención del responsable, siendo trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.