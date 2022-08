Adolescentes se ‘cuelan’ entre niños para recibir vacuna contra covid en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La encargada de despacho de la delegación del Bienestar en esta entidad, Silvia Licón Dávila, pidió paciencia y orden a padres de familia en torno a la vacunación de menores de edad, al asegurar que habrá las dosis suficientes para atender la demanda.

La funcionaria federal reconoció que adolescentes literalmente se les han ‘colado’ para la aplicación de la vacuna con la población infantil de 5 a 11 años.

“Se nos han ‘colado’ personitas que ya tienen 12 años o más con los niños de 5 a 11 y de nada sirve porque es como si se tomaran un mejoralito, es como si yo me lo tomara y pues no me va a hacer nada”, explicó.

Insistió en que habrá suficiencia de biológico y sobre todo hizo hincapié de que acudan cuando les corresponda.

Por otra parte, garantizó la seguridad de todo el biológico que llega al estado hasta el proceso de su aplicación, donde previamente se resguarda en centros de refrigeración para evitar que se echen a perder.