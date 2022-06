Admiten hoteleros de Aguascalientes repunte en hospedaje durante las campañas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sí bien no existe como tal el llamado ‘turismo electoral’, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Gloria Romo Cuesta, admitió de un repunte en hospedaje hasta del 40 por ciento al 31 de mayo.

“Si hay hoteles que nos están informando que la gente ha estado haciendo sus reservas, llega a hospedarse y hasta el día siguiente los ven salir con alguna playera que los identifica con algún partido político”, explicó.

A su vez al empresaria hotelera aclaró que no se tiene conocimiento que se le esté facturando a algún partido político, sin embargo no se les puede negar el servicio, estado ajenos a cualquier tipo de señalamientos sobre estos grupos foráneos.

Finalmente Romo Cuesta expuso que no hay una referencia cómo para medir este fenómeno y más cuando se viene de dos años complicados como 2020 y 2021 en donde prácticamente la actividad se cayó.