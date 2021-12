Admite PRI que no tenían posibilidad de triunfo solos y avalan candidatura de Jiménez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional Antonio Lugo Morales, admitió que aún reconociendo la capacidad de mujeres y hombres priistas no se tenía la posibilidad de triunfo de haber ido solos en estas próximas elecciones.

“Tenemos un principio de competitividad, pero también debo reconocer que aún con la capacidad de nuestra militancia no teníamos la posibilidad de una competencia real de la envergadura que se viene”, expresó.

Más adelante indicó que en su caso el partido no emitirá convocatoria para registrarse a la candidatura al gobierno del estado, esperando los tiempos del Partido Acción Nacional para que ellos elijan abanderado al cual arroparán en la alianza Va por México.

“No sacaremos convocatoria y nos ajustaremos a esperar los tiempos de Acción Nacional cuando ya sea candidata la aspirante que en estos momentos traen y que es quien tiene mayor posibilidad, en este caso Teresa Jiménez”, concluyó el líder tricolor.