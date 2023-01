Admite AMLO que no le alcanzará el sexenio para finalizar la transformación

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no terminará “toda la transformación” en México, por lo que entregará una lista de de pendientes a quien llegue a la silla presidencial.

Entre estos se encuentra una una reforma profunda al Poder Judicial a la cual dijo que “va a ser muy difícil, desmantelar todo el gobierno paralelo que crearon para proteger las políticas neoliberales y otras cosas”.

Dijo que el siguiente gobierno también deberá insistir en una reforma constitucional en material electoral para que los consejeros del INE también sean elector por votos. Calificó al instituto como una mafia, que se debe cambiar, quitar y reformarlo.

“Sí van a quedar cosas pendientes que se deben de transmitir a quien venga, decir: ‘Mira esto está así, yo ya no pude, no me alcanzó el tiempo, estaba muy enraizado este mal'”. Quitamos las raíces más gruesas, las arrancamos, pero todavía hay estas ramificaciones y hay que seguir haciendo la labor. Cuando menos cumplir con decirle eso. Si no lo consideran, tampoco hay problema, pues”, señaló.

El presidente ya alista otros proyectos para ir cerrando la administración, por ejemplo, el publicar otro libro o el establecer otras vías de comunicación para tener cercanía con la ciudadanía.