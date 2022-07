Admite Ambriz que no hay interés por ser policía en Pabellón de Arteaga 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con una plantilla de apenas 82 elementos de Seguridad Pública, reconoce el alcalde priista de Pabellón de Arteaga Humberto Ambriz que son insuficientes para atender con mayor oportunidad los reportes de la ciudadanía.

Sin embargo el primer edil admitió que se ha perdido el interés por ser policía, señalando que no se ha tenido una respuesta favorable para integrarse al cuerpo de seguridad pública mediante las convocatorias que se han lanzado.

“La verdad es que ha sido complicado reclutar a personal para seguridad, no hay muchos candidatos a pesar de que ya incrementamos el sueldo en 25 por ciento, sin embargo la gente no se está integrando”, enfatizó.

Consideró que una plantilla de al menos 112 elementos policiacos sería lo ideal para atender las necesidades del municipio, sin embargo no se ha podido concretar.

Por último Ambriz acotó que no se trata de reclutar por reclutar, sino que los aspirantes pasen por una serie de pruebas, lo cual los desanima o bien se quedan atorados en esos procesos de evaluación, por lo que desertan antes de llegar a convertirse en personal de seguridad pública.